Johnson udebliver fra pressemøde efter buhråb i Luxembourg

Luxembourgs premierminister har ikke set nogen konkrete forslag, der bringer EU og briterne nærmere ny aftale.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er mandag eftermiddag udeblevet fra en planlagt pressekonference i Luxembourg.

Johnson blev blandt andet mødt af buhråb af en gruppe demonstranter, nær det sted hvor pressekonferencen skulle have fundet sted.

Johnson mødtes mandag middag med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Efterfølgende skulle han efter planen deltage i en pressekonference sammen med Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel.

Et podium var gjort klar til de to premierministre, men Johnson besluttede sig for at tage hurtigt videre efter mødet med Juncker.

Og det møder kritik fra Bettel, der mødte alene op til pressekonferencen.

- Tiden går. Så stop med at snakke, og gør noget, siger den luxembourgske premierminister ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Som jeg ser det, så er der kun én udtrædelsesaftale på bordet. Det er den fra sidste år. Der har ikke været nogen ændringer, der er ikke nogen konkrete forslag i øjeblikket, siger Xavier Bettel.

Bettel henviser til den tidligere premierminister Theresa Mays aftale. Den er tre gange blevet stemt ned i det britiske parlament.

Ifølge Boris Johnsons kontor var mandagens møde med Jean-Claude Juncker konstruktivt. Det lyder videre, at forhandlingerne vil blive "intensiveret".

EU-Kommissionen forlanger dog ligeledes konkrete forslag fra briterne.

- EU-Kommissionen forbliver åben over for drøftelser med Storbritannien i bestræbelserne på at finde en løsning på det nuværende dødvande.

- Den opfordrer premierminister Boris Johnson til at fremsætte holdbare løsningsforslag, hedder det i en erklæring fra Junckers kontor.

