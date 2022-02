Johnson: Vestligt sammenhold kan forhindre krig i Ukraine

Allierede må tale enstemmigt for at presse Ruslands præsident Putin, siger den britiske premierminister.

- Der er stadig en chance for at undgå unødvendige blodsudgydelser, men det vil kræve en overvældende fremvisning af vestlig solidaritet.

Sådan lyder det fra den britiske premierminister, Boris Johnson, om Ukraine-konflikten.

Udtalelsen sent fredag aften kommer som optakt til, at Johnson lørdag skal mødes med allierede ved en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

- Allierede må tale enstemmigt for at understrege over for præsident Putin, hvilken høj pris han vil betale for enhver yderligere invasion af Ukraine. Diplomatiet kan stadig sejre, siger Johnson.

- Det er det budskab, jeg vil tage med til München, når vi fordobler vores indsats for at forhindre en alvorlig fejlvurdering, som ville ødelægge Ukraine, Rusland og resten af Europa, tilføjer han.

USA og andre vestlige lande har flere gange advaret den russiske præsident om, at der vil blive indført strenge sanktioner mod Rusland, hvis han sender sine militærstyrker ind i Ukraine.

Fredag sagde USA's præsident, Joe Biden, på et pressemøde i Det Hvide Hus, at han er "overbevist" om, at Putin har besluttet sig for at sende styrker ind i nabolandet.

Det skønnes, at omkring 150.000 russiske soldater er udstationeret omkring grænsen til Ukraine.

Ukraine-krisen vil ifølge nyhedsbureauet Reuters været det altdominerende tema på sikkerhedskonferencen i München.

Konferencen, der begyndte fredag og varer tre dage, får deltagelse af blandt andre USA's vicepræsident, Kamala Harris, og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), deltager også.

Rusland er i modsætning til tidligere år ikke repræsenteret ved konferencen. Ifølge planen skal Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, mødes med Kamala Harris på sidelinjen af de officielle programpunkter.

/ritzau/Reuters