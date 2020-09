Avis: Johnson vil have tvetydige dele af EU-aftale omskrevet

EU og briterne fortsætter tirsdag meget vanskelige forhandlinger om det fremtidige forhold.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil tirsdag sige til EU's ledere, at skilsmisseaftalen mellem briterne og EU har "selvmodsigende" elementer og skal omskrives.

Det skriver britiske The Telegraph.

Nogle af elementerne i aftalen var "uforudsete", da den blev indgået, mener en højtstående kilde i regeringen ifølge avisen.

Og det vil også være Johnsons budskab til EU.

- Protokollen er selvmodsigende på nogle punkter – den taler om at beskytte EU’s indre marked, men også om at give Nordirland uhindret adgang til det britiske marked, siger kilden til The Telegraph.

- Man kan ikke få begge dele.

EU og Storbritannien underskrev skilsmisseaftalen i oktober 2019, og brexit blev en realitet 31. januar 2020.

Fra den dato begyndte en aftalt overgangsperiode, hvor fælles regler fortsat gælder. Den udløber 31. december i år.

EU og Storbritannien har siden skilsmisseaftalen haft yderst vanskelige forhandlinger om det fremtidige forhold, og her begynder ottende forhandlingsrunde tirsdag.

Ifølge The Telegraph har briterne bekymringer for den eksisterende aftale, hvis man ikke skulle nå frem til en handelsaftale om det fremtidige forhold med EU.

Den britiske regering ønsker "klarificeringer" og et "sikkerhedsnet", blandt andet for at undgå bureaukrati og en dårlig handelssituation i forhold til Nordirland.

- Uden en handelsaftale vil alle varer, der skal fra fastlandet til Nordirland blive underlagt told, fordi de klassificeres som "i risiko" for at blive solgt på EU-markedet, siger den højtstående regeringskilde til The Telegraph.

- Selv om handlende senere kan bede om at få deres penge tilbage ved at bevise, at varerne ikke har forladt Storbritannien, vil det medføre betragtelige omkostninger.

Både EU's chefforhandler, Michel Barnier, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har sagt, at den oprindelige aftale skal overholdes.

- Jeg har tillid til, at den britiske regering lever op til udtrædelsesaftalen, som er en forpligtelse efter international lov og en forudsætning for ethvert partnerskab i fremtiden, skrev von der Leyen mandag på Twitter.

