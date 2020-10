Johnson: Vind skal være for briter hvad olie er for saudiarabere

På britiske konservatives landsmøde lover premierministeren at slå ind på grøn kurs.

Ambitionen skal være at gøre Storbritannien til "vindkraftens svar på Saudi-Arabien", siger premierminister Boris Johnson på Det Konservative Partis landsmøde tirsdag.

- I hørte rigtigt. Elkedler, vaskemaskiner, stegeovne, opvarmning og elbiler - alt sammen vil få ren strøm med god samvittighed fra vinden rundt om vores ø, lover han ifølge et uddrag af talen, som mediet Politico gengiver.

For at det kan blive virkelighed, skal den nuværende kapacitet fra havvindmøller øges fra 10 gigawatt i dag til 30 gigawatt inden 2030.

- Det, som olie er for Saudi-Arabien, det skal vind være for Storbritannien. Et sted med nærmest uendelige ressourcer. Men hvad angår vinden, så er det uden CO2-udslip og uden miljøskader, siger han.

Johnsons tale til sit parti kommer knap tre måneder før, det er endegyldigt slut med EU.

31. december udløber den overgangsordning, der har været i kraft i 2020, og som skulle give tid til at nå en ny handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

/ritzau/