Johnsons kontor undskylder til dronningen efter corona-fester

To fester i Downing Street med alkohol og musik, mens dronningen under nedlukning ensomt bisatte sin mand.

Premierminister Boris Johnsons kontor undskylder fredag over for dronning Elizabeth, rapporterer BBC.

Det gør de, efter at avisen The Telegraph har dokumenteret, at Johnsons medarbejdere i april sidste år holdt to fester med alkohol, musik og dans, mens dronningen bisatte sin mand, prins Philip, I Windsor Castle.

Her sad hun alene foran kisten klædt i sort og med mundbind for at overholde de daværende strenge regler om isolering under coronapandemien.

De to fester fandt sted 16. april 2021, og de fortsatte indtil tidligt den næste morgen. Det var samme dag, hvor prins Philip blev bisat.

- Det er dybt beklageligt, at dette fandt sted, mens landet var i sorg, og (Downing Street) nummer 10 har undskyldt over for paladset, siger Johnsons talsmand.

Premierministeren selv befandt sig på det officielle landsted Chequers, den dag de to fester fandt sted, og han var ikke inviteret med, påpeger talsmanden.

Men det har ikke stoppet forargelsen blandt et stort flertal af briterne, efter at medier har afsløret en række fester under nedlukningen, der har været holdt i Downing Steet 10, hvor også Johnson har deltaget.

Senest er der berettet om en fest i maj 2020, hvor cirka 100 personer havde modtaget en invitation til en fest i haven i Downing Street. Med beskeden: "Tag jeres eget sprut med".

Det var på et tidspunkt, hvor landet var under streng nedlukning, da smitten med covid-19 eksploderede.

Stadig mere højlydt lyder kravet til Johnson om at træde tilbage. Også fra medlemmer af hans parti, De Konservative - herunder lederen af det konservative parti i Skotland.

/ritzau/