Johnsons melding om mutations dødelighed overrasker eksperter

Boris Johnson sagde fredag, at britisk coronavariant kan være mere dødelig. Det møder kritik fra eksperter.

Det er for tidligt at sige, om den britiske, mere smitsomme coronavariant også er mere dødelig.

Det påpeger britiske sundhedseksperter lørdag, efter at Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, fredag sagde, at mutationen kan være mere dødelig end den oprindelige variant.

- Der er noget bevis, men det er stadig meget tidligt. Det er et lille antal tilfælde, og det er alt for tidligt at sige, om det reelt er tilfældet, siger Yvonne Doyle, medicinsk direktør for sundhedsstyrelsen i England, til BBC.

Hun bakkes op af Mike Tildesley, medlem af en britisk ekspertgruppe. Han mener også, at det er for tidligt at drage konklusioner om dødeligheden.

Han siger til BBC, at han var "overrasket" over Boris Johnsons udmelding.

- Jeg ville have ventet en uge eller to mere og have vurderet det en smule mere, før vi drager så stærk en konklusion som denne, siger Mike Tildesley.

Antallet af døde per 1000 patienter er en smule højere ved den britiske variant end den oprindelige - 13 i stedet for 10 - ifølge Tildesley. Men han påpeger, at de tal er baseret på "en relativt lille mængde af data".

Selv om Boris Johnson havde forbehold med, da han fortalte om den højere dødelighed, har udtalelsen vakt opmærksomhed både i Storbritannien og i verden. Den har spredt sig til mindst 60 lande i verden.

- Det viser sig nu også, at der er nogle beviser på, at den nye variant måske er forbundet med en højere dødelighed, sagde Boris Johnson.

Chefforsker for regeringen Patrick Vallance oplyste ved samme lejlighed, at den ny variant kan være omkring 30 procent mere dødelig end andre varianter.

Han understregede dog i lighed med de øvrige eksperter, at dataene for den britiske mutation fortsat er usikre. Derfor vil han ikke drage nogle endelige konklusioner.

Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), har også reageret på Boris Johnsons udtalelse. Det mener, at der er brug for flere studier for at slå fast, om mutationen er mere dødelig end andre varianter.

Den norske sundhedsstyrelse peger også på, at der ikke er nok talmateriale til at drage endelige konklusioner.

Det er fastslået, at den britiske variant er mere smitsom end den oprindelige. Men der er altså endnu ikke noget klart billede af, om den er mere dødelig. Tidligere har vurderingen lydt, at den ikke er mere dødelig.

/ritzau/dpa