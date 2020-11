Johnsons toprådgiver rygtes ude af Downing Street inden jul

Dominic Cummings, der kom i et stormvejr for at bryde coronaanbefalinger, kan snart være fortid i regeringen.

Den britiske premierminister Boris Johnsons toprådgiver, Dominic Cummings, forlader angiveligt sin stilling inden årets udgang.

Det rapporterer BBC og Sky News.

Efter flere mediespekulationer i løbet af ugen om Cummings exit siger han til BBC, at "rygter om, at jeg truer med at sige op, er opspind".

Men han tilføjer, at hans "holdning ikke har ændret sig" siden et blogindlæg i januar. Her skrev rådgiveren, at han ønskede at gøre sig selv "stort set overflødig" inden udgangen af 2020.

Ifølge en højtstående embedsmand i Downing Street vil Dominic Cummings "være ude af regeringen" inden jul.

Meldingen kommer i kølvandet på en turbulent uge i nummer 10, hvor Johnsons kommunikationschef, Lee Cain, der er en allieret af Cummings, trådte tilbage. Det skete efter forlydender om interne spændinger i regeringen.

Cain og Cummings er mangeårige kolleger og arbejdede sammen under Leave-kampagnen op til folkeafstemningen om briternes EU-medlemskab i 2016.

Lee Cains afgang affødte straks rygter om, at Dominic Cummings ville gøre ham følgeskab.

Det skriver BBC.

Det var Cummings, der ledte Leave-kampagnen. Det var blandt andet ham, der stod bag kampagnens slogan, "Take back control" - tag kontrollen tilbage.

Da Boris Johnson blev premierminister i juli 2019, hyrede han Dominic Cummings som sin seniorrådgiver, og seks måneder senere vandt Johnsons konservative parti et endnu større flertal ved det britiske parlamentsvalg.

I foråret under den første bølge af coronavirus i Europa kom Dominic Cummings på alles læber i Storbritannien, da de to aviser The Guardian og Daily Mirror i maj afslørede, at Cummings i marts og april brød anbefalingerne om at blive hjemme under pandemien.

Rådgiveren blev ifølge aviserne set i Durham, hvor hans forældre bor - mere end 400 kilometer fra sit hjem London.

Politiske modstandere og kritikere krævede hans afgang, og regeringen blev anklaget for hykleri.

Også flere konservative parlamentsmedlemmer opfordrede Cummings til at trække sig. Det afviste han, og Johnson stod bag sin rådgiver under hele forløbet.

/ritzau/