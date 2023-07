Jomfruøerne kræver milliarderstatning for Epstein-sag

Jomfruøerne kræver mindst 190 millioner dollar i erstatning fra JPMorgan Chase for at indgå forlig i en sag, hvor investeringsbanken er anklaget for at vende det blinde øje til den nu afdøde Jeffrey Epsteins sexhandel.

Beløbet svarer til næsten 1,3 milliarder kroner.

I en retserklæring, der er indgivet ved en føderal domstol på Manhattan fredag, kræver territoriet 150 millioner dollar i civil bødestraf og tilbagebetaling af 40 millioner dollar fra JPMorgan Chases 15 år lange forhold til Epstein.

Epstein, der begik selvmord i august 2019, ejede to naboøer i Jomfruøerne. På den ene misbrugte han ifølge myndighederne unge kvinder og piger seksuelt.

Territoriet kræver yderligere, at investeringsbanken kompenserer Epsteins ofre.

Og det er nødvendigt, fordi JPMorgan Chase ifølge Jomfruøerne "manglede det økonomiske incitament og motivationen til at være i overensstemmelse med loven og forebyggelse af sexhandel til fordel for sin egen profit".

Jomfruøerne vil have banken stillet til ansvar for at stille sine ydelser til rådighed for Epstein mellem 1998 og 2013. Det muliggjorde, at han kunne betale sin ofre til tavshed.

Alt imens ignorerede banken angiveligt adskillige interne advarsler, fordi man betragtede Epstein som en velhavende klient.

JPMorgan Chase er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra Reuters om kommentar.

Fredagens indgivelse ved retten er første gang, at Jomfruøerne har sat et specifikt beløb på den kompensation, territoriet mener, det er berettiget til i sagen.

Et retsmøde er planlagt til 23. oktober senere i år.

JPMorgan Chase, USA's største bank, indgik i 2021 et forlig på 290 millioner dollar med ofrene for Epstein.

/ritzau/Reuters