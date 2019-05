Jordans konge: Varig fred kræver en palæstinensisk stat

Jordan holder fast i tostatsløsning, siger konge til Trumps udsendte, der søger opbakning til sin fredsplan.

En varig fred i Mellemøsten kan kun komme, hvis der bliver oprettet en palæstinensisk stat med Østjerusalem som hovedstad.

Det understreger Jordans kong Abdullah torsdag på et møde med Trumps mellemøstrådgiver og svigersøn, Jared Kushner. Det fremgår af en meddelelse fra det jordanske kongehus.

Tostatsløsningen, som Jordan fastholder, er tilsyneladende ikke i overensstemmelse med Trump-regeringens fredsplaner.

Kushner ankom tidligere på dagen til den jordanske hovedstad, Amman. Han står i spidsen for en delegation, der er på rundrejse for at samle opbakning til næste måneds konference i Bahrain.

Her gør amerikanerne klar til at fremlægge den økonomiske del af en kommende fredsplan. Den indebærer blandt andet at opmuntre til investeringer i de palæstinensiske områder.

Palæstinenserne har på forhånd taget afstand fra fredsplanen, som i deres øjne er for ensidig.

Den palæstinensiske ledelse har tidligere sagt, at den ikke er blevet konsulteret om den kommende konference i Bahrain og har opfordret arabiske nationer til at undgå konferencen.

Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Qatar har allerede antydet, at de vil deltage. Jordan, der er USA's nære allierede gennem mange år, har endnu ikke meldt sin ankomst.

/ritzau/Reuters