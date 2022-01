Jordansk militær dræber 27 narkotikasmuglere fra Syrien

Smuglerne forsøgte at trænge ind i Jordan under en voldsom snestorm med store mængder narkotika.

Jordansk militær har dræbt 27 narkotikasmuglere, som forsøgte at infiltrere dets grænse fra Syrien, hedder det i en erklæring fra myndighederne i Amman.

- Smuglerne forsøgte at trænge ind i Jordan under en voldsom snestorm. De var i besiddelse af store mængder narkotika, siger en talsmand for den jordanske hær.

Andre smuglere flygtede ind i Syrien under angrebet.

Der har tidligere været gjort lignende forsøg på at smugle narkotika ind i Jordan på samme måde, hvilket har ført til et øget beredskab ved grænsen.

Tal fra hæren har i den seneste tid vist "dramatiske stigninger" i smuglingsforsøg fra Syrien, skriver netmediet Arab News.

Flere eksperter i regionen siger til Arab News, at det krigshærgede Syrien kan blive en "narkostat", hvilket vil være en trussel mod Jordan, regionen og den øvrige verden.

Det jordanske militær sagde i en nylig erklæring, at det havde forhindret 361 infiltrations- og smuglingsforsøg fra Syrien. Over 15,5 millioner narkotikapiller af forskellige type er beslaglagt sammen med 760 kilo hash og omkring ti kilo heroin.

Smuglere gør sig mange bestræbelser på at undgå den jordanske grænseovervågning af den godt 360 kilometer lange grænse mellem Syrien og Jordan. Den jordansk hær skød i efteråret en drone lastet med narkotika ned, da den var på vej ind over grænsen.

Smuglerne har også gravet tunneler og oprettet hemmelige ruter mellem Syrien og det jordanske kongerige. Også dyr er blevet anvendt i smuglingsforsøg.

Ifølge det syriske nyhedsbureau Enab Baladi er narkotikasmuglere mest aktive i de sydlige syriske regioner Daraa og Al-Suwayda.

Flere kilder siger til nyhedsbureauet, at mange smuglerruter er kontrolleret af bevæbnede beduinstammer i Syrien, som har netværk inde i Jordan.

/ritzau/Reuters