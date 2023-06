Jordiske rester af newzealandske minearbejdere fundet efter 12 år

Politiet i New Zealand oplyser fredag, at det har fundet jordiske rester fra minearbejdere fra Pike River Mine, næsten 13 år efter at en eksplosion dræbte 29 mænd.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

En række eksplosioner 19. november 2010 i en underjordisk kulmine på New Zealands sydlige ø dræbte 29 mænd, hvis lig aldrig er blevet bjærget.

Politikommissær Darryl Sweeney siger, at de jordiske rester af to, måske tre, minearbejdere er blevet fundet på billeder, der er blevet taget fra et borehul nær et pauselokale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han siger, at politiet ikke er i stand til at sige, hvem mændene er.

- Tidligere har politiet været i stand til at indsnævre, hvem det kunne være, baseret på information om, hvor minearbejderne arbejdede inden den første eksplosion, siger han ifølge dpa.

- I dette tilfælde er vi desværre ikke i stand til at gøre det.

Politi og eksperter har boret huller ind til kulminen som en del af en igangværende kulegravning af katastrofen.

I den forbindelse har politiet nu lokaliseret de jordiske rester af op til 12 af de 29 mænd, der døde i minen.

Tilbage i 2021 kunne politiet i New Zealand også oplyse, at der var fundet to lig i minen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet har fastslået, at minearbejderne sandsynligvis døde umiddelbart i forbindelse med den første eksplosion.

Og det er en lille trøst for Rowdy Durbridge, der arbejdede i minen, og som mistede sin søn Dan i ulykken.

- Alle ved, at 29 mænd døde i den fandens mine, men at vide, at de er blevet set, er anderledes. Jeg kan varme mit hjerte lidt med, at det, der er blevet set, bekræfter, at de døde, hvor de stod, og at de ikke tilbragte dage fanget derinde i live, som nogle folk har påstået, siger han til The New Zealand Herald.

Sweeney beskriver politiets efterforskning af tragedien som "kompleks" og "unik".

Mod slutningen af året vil politiet have nogle endelige konklusioner i efterforskningen, og det vil også blive besluttet, om man vil forsøge at rejse en straffesag, skriver The New Zealand Herald.

/ritzau/