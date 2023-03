Jordskælv dræber børn i Pakistan og sender indbyggere på flugt

I Pakistan er ni mennesker bekræftet døde og 40 andre kvæstede efter et jordskælv, der tirsdag aften ramte dele af Pakistan og Afghanistan.

I Pakistan oplyser den lokale katastrofemyndighed i den nordlige provins Khyber Pakhtunkhwa, at mindst ni mennesker er døde, og mindst 40 mennesker er kvæstede.

Ifølge den pakistanske katastrofemyndighed er der flere børn blandt de dræbte.

De fleste dødsfald er forårsaget af kollapsede huse, oplyses det.

I Afghanistan meldes der også om flere kvæstede.

Natten til onsdag lokal tid begynder meldinger om ødelæggelser gradvist at sive ind fra fjerntliggende områder. Men først til daggry vil det være muligt at få et mere præcist billede af omfanget af skaderne.

Jordskælvet havde en beregnet størrelse på 6,5 og ramte omkring klokken 22.00 lokal tid tirsdag. Mange mennesker blev sendt på flugt fra deres hjem i frygt for, at huse og bygninger skulle kollapse.

Ifølge USA's Geologiske Undersøgelse ramte skælvet i en dybde af 187 kilometer, og dets epicenter lå i Hindukush-bjergene i Afghanistan.

Pakistans meteorologiske myndigheder målte skælvet til en beregnet størrelse på 6,8.

Tirsdagens jordskælv kunne mærkes så langt nordpå som Kasakhstan. Her er videoer blevet delt på sociale medier af beboere i byerne Shymkent og Taras, der løber ud i gaderne i panik.

Ifølge lokale embedsmænd er der erklæret undtagelsestilstand i de fleste af de bjergrige områder i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, som er den værst ramte region.

Pakistans sundhedsminister, Abdul Qadir Patel, har givet myndighederne ordre om også at erklære undtagelsestilstand på hospitalerne i hovedstaden Islamabad.

Derudover har premierminister Shehbaz Sharif givet katastrofemyndighederne besked på at nå ud til de fjerntliggende regioner så hurtigt som muligt.

Bjergkæden Hindu Kush bliver ofte ramt af kraftige jordskælv, da det er her, de arabiske, indiske og eurasiske tektoniske plader mødes.

I sommeren sidste år blev flere end 1000 mennesker dræbt i et voldsomt jordskælv i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan.

/ritzau/dpa