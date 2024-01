Jordskælv får japanske myndigheder til at udsende tsunamivarsel

Et jordskælv med en styrke på 7,4 har ramt den nordlige del af det centrale Japan, oplyser den nationale tv-kanal NHK ifølge Reuters.

Jordskælvet har fået myndighederne til at udstede et tsunamivarsel, der gælder landets nordvestlige kyster.

Japan Times citerer NHK for, at der kan forventes bølger på op til fem meter. Derfor opfordres alle borgere i de berørte områder til at søge væk fra kysterne.

Omkring klokken 16 lokal tid meldtes der om bølger på 1,20 meter, der slog ind på kysten ved byen Wajima, der ligger på Noto-halvøen nord for Nagoya i det centrale Japan.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Sydkorea varsler landets meteorologiske agentur også om, at en tsunami på op til 0,3 meter kan ramme den sydkoreanske østkyst.

Jordskælv er hyppige i Japan. Det skyldes landets placering på randen af tre tektoniske plader. Af samme årsag er de fleste bygninger i landet konstrueret til at kunne modstå selv relativt kraftige rystelser.

I 2011 blev Japan ramt af et voldsomt jordskælv med en styrke på 9. Det skabte bølger, der nogle steder var op til ti meter høje.

De høje bølger og selve jordskælvet resulterede i massive ødelæggelser mange steder i landet. Mere end 15.000 mennesker mistede livet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Helt galt gik det ved atomkraftværket Fukushima, der mistede strømmen og dermed muligheden for at nedkøle reaktorerne. Det førte til udslip af store mængder radioaktivt materiale, som forurenede store områder.

Ifølge den japanske kabinetschef, Yoshimasa Hayashi, er der i forbindelse med mandagens jordskælv indtil videre ikke registreret nogle uregelmæssigheder på nogen af landets atomkraftværker.

I Hokuriku-regionen i den vestlige del af Japan oplever mere end 36.000 husstande i øjeblikket strømafbrydelser som følge af jordskælvet, lyder det fra regionens elselskab ifølge Reuters.

/ritzau/