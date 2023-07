Jordskælv får Tyrkiet til at hæve benzinskat med 200 procent

Der kan komme øget pres på husholdningsbudgetterne og inflationen i Tyrkiet.

Landet hæver nemlig søndag brændstofskatter med næsten 200 procent for at finansiere øgede udgifter efter blandt andet februars store jordskælv.

Skatten på benzin stiger således til 7,52 lira per liter fra 2,52 lira.

På diesel stiger skatten fra 2,05 lira til 7,05.

En tyrkisk lira svarer til 25 øre.

Det vil øge den endelige pris i brændstofpumperne med mere end 20 procent, viser udregninger foretaget af nyhedsbureauet Reuters.

Skattestigningerne kan puste til landets i forvejen meget høje inflation, som var 38,21 procent på årsbasis i juni mod en top på 85,51 procent i oktober sidste år.

Men trods udfordringerne med inflation ønsker landet at polstre sin pengekasse med øgede benzinskatter.

Februars katastrofale jordskælv dræbte over 50.000 mennesker og ventes at koste Tyrkiet over 650 milliarder kroner.

Lørdag vedtog parlamentet i Ankara en udvidet finanslov for 2023 med en forøgelse på omkring 280 milliarder kroner.

Tyrkiet har også indført andre skattestigninger for at skaffe flere penge i statskassen. Det gælder blandt andet en stigning på momsen.

