Jordskælv rammer Taiwan: Mennesker fanget under kollapsede bygninger

Folk er fangede under kollapsede bygninger i byen Hualien i Taiwan, efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,4 onsdag morgen lokal tid ramte landet.

Det skriver taiwanske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Jordskælvet har tilmed resulteret i tsunamivarsler i Taiwan, det sydlige Japan og Filippinerne, skriver Reuters og det franske nyhedsbureau AFP.

Filippinerne advarer mod "høje tsunamibølger".

- Folk i kystnære områder i følgende områder opfordres på det kraftigste til at evakuere til mere højtliggende områder eller bevæge sig ind i landet, lyder det fra det statslige geologiske institut i en meddelelse til 23 filippinske provinser.

USA's Geologiske Undersøgelse (USGS) meddeler, at skælvet havde en størrelse på 7,4 og ramte 18 kilometer syd for Hualien.

Direktøren ved Taipeis Geologiske Center, Wu Chien-fu, siger, at det er det kraftigste jordskælv, der har ramt Taiwan i 25 år.

- Jordskælvet er tæt på land, og det er overfladisk. Det kan mærkes over hele Taiwan og på øerne. Det er det stærkeste i 25 år - siden jordskælvet i 1999, siger Wu Chien-fu ifølge AFP.

/ritzau/