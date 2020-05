Jordskælv ryster New Zealand for anden dag i streg

New Zealand ligger i et bælte af vulkaner i Stillehavet, hvorfor jordskælv ofte ryster landet.

Endnu et jordskælv har ramt ved den newzealandske by Levin, nær landets hovedstad Wellington, tirsdag.

Det er anden gang på bare to døgn, at et jordskælv rammer ved byen. Det viser data fra New Zealands geologiske undersøgelser, Geonet.

Det seneste jordskælv har en beregnet størrelse på 5,2. Jordskælvet ramte 30 kilometer nordvest for Levin i en dybde på 32 kilometer.

Mandag ramte jordskælvet ud for kysten nær Levin med en beregnet størrelse på 5,8.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne ved de to jordskælv på den newzealandske nordø.

Rystelserne mandag kunne dog tydeligt mærkes i Wellington, hvor premierminister Jacinda Ardern blev interviewet af morgen-tv fra parlamentets Beehive-bygning, der er designet til at kunne modstå jordskælv.

- Vi oplever lige lidt af et jordskælv her, Ryan, sagde Ardern til værten på AM Show Ryan Bridge, mens hun kiggede sig omkring i lokalet.

- Det er et temmelig mærkbart skælv, i tilfælde af at du kan se tingene bevæge sig omkring mig, fortsatte en smilende Ardern.

- Det er netop stoppet. Vi har det fint. Jeg står ikke under nogen hængende lamper eller andet, og det ser ud til, at jeg befinder mig i en sikker bygning.

New Zealand ligger i Pacific Ring of Fire. Ildringen er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Cirka fire femtedele af alle verdens jordskælv og vulkanudbrud finder sted i bæltet.

Hvert år forekommer der omkring 15.000 jordskælv i Pacific Ring of Fire. Omkring 100 til 150 er kraftige nok til at kunne mærkes.

I 2011 var et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,3 i byen Christchurch i New Zealand skyld i, at 185 mennesker døde.

