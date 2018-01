Peru klarer jordskælv og tsunamifare uden større skader

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,3 har klokken 10.18 dansk tid ramt ud for Perus kyst.

En advarsel om fare for "farlige tsunamibølger", efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,3 ramte ud for kysten af det centrale Peru, er afblæst.

Det oplyser tsunamiadvarselscenteret The Pacific Tsunami Warning Centre.

Myndighederne udsendte tidligere på dagen en advarsel om tsunamifare for kyster inden for 300 kilometers afstand af jordskælvets epicentrum i byen Lomas.

Det betød, at dele af kysten i både Peru og Chile var i fare for bølger.

To er døde, mens 17 personer er meldt savnet, efter en mine er kollapset som følge af jordskælvet.

Samtidig er flere såret ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Indbyggerne i Lomas er evakueret, oplyser guvernøren for Perus Arequipa-region, Yamila Osorio, på Twitter.

Ifølge advarselscentret gav jordskælvet risiko for bølger på mellem 0,3 meter og en meters højde "over tidevandsniveauet ved nogle af Perus kyster".

I Chile var der risiko for bølger, der var mindre end 0,3 meter høje.

Det er USA's Geologiske Undersøgelser, USGS, der har målt skælvets størrelse til 7,3.

Perus Geofysiske Institut skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters, at skælvet havde en beregnet størrelse på 6,7.

Det ramte klokken 10.18 dansk tid med en dybde på omkring 12 kilometer.

/ritzau/AP