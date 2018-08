Jordskælvsramt ø i Indonesien rammes af nyt stort skælv

Jordskælv på 7,0 nord for Lombok havde udgangspunkt i ti kilometers dybde.

Et jordskælv målt til 7,0 har ramt et område nord for den indonesiske ø Lombok, oplyser USA's geologiske Tjeneste (USGS).

Skælvet havde sit udgangspunkt i ti kilometers dybde ifølge Indonesiens meteorologiske tjeneste. Der er ikke udsendt noget varsel om en tsunami.

Et jordskælv ramte sidste søndag Lombok, der havde en styrke på 6,4 ifølge USGS.

14 mennesker mistede livet ved skælvet, og over 1000 huse blev helt eller delvist ødelagt af rystelserne.

Lombok ligger lige over for den populære ferieø Bali.

/ritzau/