Jordskred dræber 14 i Colombia - flere er savnede

Redningshold brugte tirsdagen på at lede efter overlevende, efter at et jordskred forårsaget af heftig regn dræbte mindste 14 personer i det centrale Colombia.

Omkring 12 personer er stadig savnet i kommunen Quetame i det sydamerikanske land.

Seks mennesker, der er blevet reddet, er blevet indlagt på hospitalet i forbindelse med arbejdet.

Den ansvarlige for den regionale sikkerhed, Jorge Diaz, fortæller, at man er ved at finde ud af, præcis hvor mange der er savnet.

Omkring 20 huse blev jævnet med jorden på grund af oversvømmelserne.

Flere familiemedlemmer til de savnede er rejst til ulykkesstedet for at hjælpe med arbejdet.

- Vi vil hjælpe med at lede efter dem på en eller anden måde, siger Alejandro Bernal, der er rejst fra hovedstaden Bogotá for at lede efter sin bedstemor, onkler, fætre og kusiner samt venner, der boede i området.

- Selv hvis vi ikke kan finde dem (i live, red.), så vil vi i det mindste vide besked og give dem en hellig begravelse.

Borgmester i Quetame Camilo Parrado fortæller, at visse husstande har mistet op mod fire familiemedlemmer.

Og på grund af de store mængder mudder står redningsarbejderne over for en "meget kompleks" mission, siger borgmesteren til El Dorado Radio.

Droner er blevet sendt i luften for at assistere med eftersøgningsarbejdet, mens 80 soldater også hjælper til.

Ifølge Jorge Diaz har jordskreddet begravet dele af en vej, der forbinder Bogotá med den sydøstlige del af landet. Det er en af Colombias primære fragtruter.

Det skete nær et betalingsanlæg omkring 60 kilometer fra hovedstaden, og det ødelagde også en bro.

Landets præsident, Gustavo Petro, sender på det sociale medie Twitter sine kondolencer til ofrenes familier og siger, at katastrofen tydeliggør nødvendigheden af at styrke infrastrukturen omkring risikofyldte områder.

/ritzau/AFP