Jordskred efter uvejr kræver mindst 110 liv i brasiliansk by

Dødstallet efter jordskred og oversvømmelser i den brasilianske by Petropolis er steget til mindst 110.

Det rapporterer det lokale medie G1.

Tidligere lød antallet af døde på mindst 94. Mindst 80 huse menes at være blevet ramt af jordskred, der har efterladt mere end 370 mennesker hjemløse i byen.

Mindst 13 af de døde er børn. Det er stadig uklart, hvor mange mennesker der er savnet. Ifølge G1 er det over 100.

Hundredvis af brandmænd og politibetjente er blevet indsat for at hjælpe med rednings- og oprydningsarbejdet.

- Vi har mobiliseret hold og udstyr, der vil gøre alt, hvad der er muligt for at genoprette byen og lindre smerterne for familien, siger guvernør Claudio Castro.

To lovforslag, der skal hjælpe byen og dens borgere økonomisk, er blevet godkendt torsdag.

Petropolis ligger cirka 68 kilometer nord for Rio de Janeiro i et bjergrigt område. Den er kendt for at være stedet, hvor Brasiliens sidste kejser, Pedro II, er begravet.

Brandvæsnet i Rio de Janeiro har tidligere oplyst, at området omkring Petropolis tirsdag fik næsten 25,8 centimeter regn på tre timer. Det er lige så meget som de seneste 30 dage tilsammen.

I 2011 mistede hundredvis af mennesker livet i regionen efter et lignende uvejr.

Byen har erklæret tre dages sorg for at mindes ofrene.

Petropolis er en populær destination for brasilianske turister, der flygter fra sommerheden i Rio de Janeiro.

De mest voldsomme regnskyl er ifølge myndigheder overstået. Men der ventes også regn de kommende dage, som kan besværliggøre oprydningsarbejdet.

Brasilien har over de seneste mange måneder haft flere tilfælde af dødelige oversvømmelser og jordskred som følge af kraftigt regnvejr.

/ritzau/dpa