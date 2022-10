Journalist bag krigsprotest er nu efterlyst i Rusland

Den russiske tv-journalist Marina Ovsjannikova er sat på Ruslands liste over efterlyste personer.

Det fremgår af det russiske indenrigsministeriums hjemmeside mandag.

Marina Ovsjannikova blev verdenskendt, da hun i marts protesterede mod krigen i Ukraine på Ruslands statslige tv.

Hun er sigtet for at sprede falsk information om Ruslands væbnede styrker. Det skal være sket i forbindelse med en demonstration i juli.

Her stod hun på en flodbred over for regeringskontorerne i Moskva med et skilt, hvor der stod, at præsident Vladimir Putin er en morder, og russiske soldater er fascister.

Hvis hun bliver kendt skyldig, risikerer hun op til ti års fængsel.

I august blev hun idømt to måneders varetægtsfængsel, som skulle foregå i husarrest. Men tilsyneladende er det nu lykkedes for hende at stikke af, siger hendes eksmand til det statslige medie Russia Today.

- I aftes forlod min ekskone det sted, som retten havde udpeget til hendes husarrest, og sammen med min 11-årige datter flygtede hun i en ukendt retning, siger eksmanden.

Ovsjannikova har fået to bøder for at have protesteret mod krigen i Ukraine.

Den protest, der fik billeder af hende til at gå verden rundt, skete på den statsstøttede Kanal 1. Under udsendelsen dukkede hun pludselig op i baggrunden.

- Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer, stod der på et skilt, som hun holdt op på skærmen bag nyhedsoplæseren.

For protesten blev Ovsjannikova idømt en bødestraf for at "organisere en uautoriseret offentlig begivenhed". Bøden lød på 30.000 rubler svarende til omkring 3600 kroner.

Siden blev hun ansat af den tyske avis Die Welt. Her arbejder hun som freelancekorrespondent med Ukraine og Rusland som stofområde.

Rusland indførte en ny lov den 4. marts, der forbyder kritik af de væbnede styrker. Det skete otte dage efter, at russiske styrker havde invaderet Ukraine.

