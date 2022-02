Journalist befinder sig i Kijev: Folk er bange og skræmte

Mange i Ukraines hovedstad, Kijev, er både bange og skræmte, efter at Rusland natten til torsdag indledte et angreb mod landet.

Det fortæller Anna Gaarslev, Europa-korrespondent for DR.

Hun befinder sig i Kijev, hvor hun bor på et hotelværelse.

Anna Gaarslev beskriver overordnet situationen som "uforudsigelig" og "skræmmende".

- Folk er bange. De, der kan og har mulighed for det, er flygtet ud af byen. Der er gigantiske køer på vejene vestpå over mod Polen eksempelvis.

- Andre har valgt at blive hjemme. De har fået besked på at blive hjemme, sidde stille og forholde sig i ro.

- Men det skræmmende for den enkelte er, at ingen ved, hvad der er det bedste at gøre lige nu.

- Ingen ved, hvad dagen bringer, og der er ingen her i Ukraine, der ved, hvad for et liv der venter efter det her, siger Anna Gaarslev.

Flere ukrainske byer er natten til torsdag blandt andet blevet ramt af missiler. Der har også været meldinger om skyderier i Kijev.

Anna Gaarslev fortæller, at hun selv har hørt store brag i byen, hvor sirener på et tidspunkt blev tændt for at advare mod angreb.

Torsdag formiddag er sirenerne indstillet, og der er meget stille i byen, beretter hun, mens hun står på Maidan-pladsen i det centrale Kijev.

- Der plejer at være en heftig trafik og masser af larm og mennesker.

- Der er trafik i gaderne, men det er meget, meget sparsomt. Der er meget få mennesker, der er ude at gå.

- Det virker som om, at enten er man derhjemme, eller også sidder man i en by på vej ud af byen, siger Anna Gaarslev.

Rusland har blandt andet forklaret sit angreb med ukrainske aggressioner i den østlige del af Ukraine, hvor russisk-støttede separatister holder til.

Beskyldningerne er blevet afvist af både Ukraine og Vesten.

Angrebet er den foreløbige kulmination på lang tids konflikt mellem Ukraine og Rusland.

Ifølge Anna Gaarslev er der i den ukrainske befolkning frygt for, at de går og kigger ind i en krig med Rusland.

- De frygter, at det her er begyndelsen til en krig, som vil koste masser af menneskeliv.

- En krig, som ingen kan se en ende på. Og en krig, som Ukraine nærmest er dømt til at tabe militært, al den stund at Rusland er Ukraine militært langt overlegen.

- Den grundlæggende frygt er dels på den korte bane, hvad man skal gøre her og nu. Og dernæst hvad det her kommer til at betyde for ens liv på sigt, siger hun.

/ritzau/