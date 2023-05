Journalist hevet af fly fra Ryanair får otte års fængsel i Belarus

En kritisk belarusisk journalist, der for snart to år siden blev anholdt efter at være hevet ud af et fly fra Ryanair, er onsdag idømt otte års fængsel i Minsk.

Dengang blev Ryanairs fly tvunget til landing af kampfly, da det kom ind i Belarus' luftrum.

Roman Protasevitj får otte års fængsel for en række straffeovertrædelser. Heriblandt forsøg på at omstyrte regeringen.

Han var ved sin anholdelse redaktør på oppositionsmediet Nexta i eksil.

Flyet fra Ryanair var på en planlagt flyvning fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen, da det blev tvunget til landing i Belarus.

Også Protasevitjs veninde, Sofia Sapega, blev ved landingen anholdt af belarusisk politi.

EU fordømte skarpt anholdelsen. Man så det som et forsøg fra præsident Aleksandr Lukasjenko på at bringe en oppositionsstemme til tavshed.

Oppositionen anklagede på det tidspunkt Lukasjenko for at have fiflet med præsidentvalget i 2020, så han forhindrede deres kandidat i at blive landets leder.

EU nægtede at anerkende valget, og regimet har siden været ramt af vestlige sanktioner. Det er forstærket af, at Belarus aktivt støtter Ruslands krig mod Ukraine.

Protasevitj, der nu er 27 år, arbejdede som journalist på Nexta. Det er et onlinemedie, der udførligt berettede om de meget store demonstrationer efter valget mod Lukasjenko.

I maj 2021 var han om bord i flyet fra Ryanair på vej til Vilnius, da flykontrollen i Belarus meddelte, at der var meldt om en bombetrussel om bord og beordrede flyet omdirigeret til Minsk.

Da han og Sofia Sapega, der er russer, steg af flyet blev de anholdt. Hun ble siden idømt seks års fængsel.

Efter sin anholdelse blev han ført på tv grædende. Her fortalte han, at han havde stået bag regeringsfjendtlige handlinger.

