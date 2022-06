Journalist og forsker er stadig savnet i Amazonas

Brasiliens føderale politi afviser rapporter om, at den britiske journalist Dom Phillips og den brasilianske forsker Bruno Pereira er fundet døde mandag.

"Det er ikke korrekte oplysninger", hedder det i en erklæring fra politiet. De to mænd har været forsvundet i Amazonas jungle siden 5. juni.

Politiet siger i pressemeddelelsen, at der kun er blevet fundet biologisk materiale og personlige ejendele fra de to savnede, hvilket er blevet oplyst tidligere.

Eftersøgningshold, der i mange dage har søgt efter de forsvundne, siger, at der ikke er fundet nogle omkomne personer under deres eftersøgninger i regnskoven.

Nyhedsbureauet G1 skrev tidligere mandag, at Philips' hustru havde meddelt, at de to mænd var blevet fundet døde.

Det brasilianske nyhedsbureau angav ikke, hvor de to skulle være fundet, og hvordan de var døde. De officielle myndigheder bekræftede heller ikke oplysningerne.

De to mænd var i Amazonas' afsidesliggende Javari-dal for at researche til en ny bog. De skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag den 5. juni. De dukkede aldrig op til mødet og har siden da været forsvundet.

57-årige Dom Phillips er blandt andet tilknyttet den britiske The Guardian. Den 41-årige Bruno Pereira er ekspert i indfødte befolkningsgrupper.

Phillips og Pereira havde angiveligt "modtaget trusler" inden deres tur. Det oplyser organisationer, der beskæftiger sig med indfødte befolkningsgrupper.

Det oplyses dog ikke, hvad truslerne gik ud på.

Pereira har dybt kendskab til Amazonas' indfødte folk og har forsøgt at beskytte deres landområder.

Det er kendt, at Pereira tidligere har modtaget trusler fra skovhuggere og minearbejdere, der forsøger at indtage de indfødtes land.

Phillips og Pereira var i 2018 også i Javari-dalen, der ligger langt inde i Amazonas-junglen, for at lave en historie til The Guardian.

/ritzau/Reuters