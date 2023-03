Journalist for amerikansk avis er anholdt i Rusland for spionage

En amerikansk journalist, der er korrespondent i Moskva for avisen Wall Street Journal, er blevet anholdt i Rusland for spionage.

Det oplyser den russiske efterretningstjeneste FSB.

Evan Gershkovic er anholdt i byen Jekaterinburg i Ural.

Ifølge FSB er hans arbejdsplads Wall Street Journals kontor i Moskva.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han anklages for at have spioneret til fordel for den amerikanske regering, skriver AFP.

Wall Street Journal har foreløbig ikke reageret på anklagen.

I en erklæring fra FSB hedder det, at Gershkovic på opdrag af USA har indsamlet oplysninger om en virksomhed, der indgår i Ruslands "militære forsvarskompleks.

FSB fremlægger ikke beviser.

32-årige Gershkovic har ifølge Wall Street Journal tidligere arbejdet som journalist for nyhedsbureauet AFP i Moskva og for det kritiske netmedie Moscow Times.

Som journalist dækker han Rusland, Ukraine og det tidligere Sovjetunionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hans forældre bor i USA, men de kommer oprindeligt fra Sovjetunionen. Han er selv amerikansk statsborger.

Moscow Times, der publiceres uden for Rusland, skriver på baggrund af lokale russiske medier, at Gershkovic kan have været i Jekaterinburg for at dække Ruslands krig i Ukraine og den berygtede milits Wagner-gruppen, som er med ved fronten i nabolandet.

Efter Ruslands invasion i Ukraine i februar sidste år har Putin-styret indført hårde bestemmelser om, hvordan journalister - både lokale og internationale - må omtale krigen. Brud straffes hårdt.

Det fik mange journalister til at forlade Rusland. Men Gershkovic var en af dem, der valgte at blive.

/ritzau/