Journalister kan få bøder for krænkelse af gravfred

Anklager kræver dagbøder til journalister, som forstyrrede gravfreden ved "Estonia" i forbindelse med research.

Anklager kræver dagbøder til journalister, som sidste år forstyrrede gravfreden ved "Estonia" i forbindelse med research af årsagerne til færgekatastrofen i 1994.

Den prisbelønnede journalist Henrik Evertsson og en kollega bør idømmes en betinget dom og dagbøder, fordi de sendte en dykkerrobot ned for at tage billeder af vraget på Østersøens bund.

Det sagde anklageren Helen Gestrin i Göteborgs Tingsrett mandag.

Der falder dom i sagen om to uger. De tiltalte journalister nægter sig skyldige, da de sejlede ud fra Tyskland i en tysk båd.

– Når vi er i internationalt farvand, så mener vi, at det er tysk lov som gælder om bord på den båd, som vi befinder os på, sagde Evertsson ved retsmødet.

Gestrin sagde, at enhver, der bryder gravfreden, kan tiltales.

"Estonia" var i september 1994 på vej fra Tallinn i Estland til Stockholm i Sverige, da den kæntrede i hårdt vejr og sank på mindre end en time. 852 mennesker mistede livet, mens kun 137 blev reddet.

Året efter havariet blev det bestemt, at skibsvraget ikke skulle hæves. Der skulle være gravfred omkring vraget. Det er denne, som Evertsson er tiltalt for at have brudt.

Det var da dokumentarserien om teamets dykning blev vist på Discovery Channel sidste efterår, at havarikommissionen blev interesseret i en ny undersøgelse.

Spørgsmålet er nu, hvordan to huller i skroget er opstået. Kan de være opstået, da det synkende skib ramte havbunden, eller er de opstået tidligere, så de kan være selve årsagen til skibets forlis?

Evertsson og teamet, som har vist filmmateriale til de svenske havarieksperter, er blevet hædret med "Stora Journalistpriset".

Ti kendte svenske journalister, deriblandt Jan Guillou og Janne Josefson er imidlertid stærkt kritiske over for pristildelingen. De mener, at dokumentaren kun har ført til "spektakulære konspirationsteorier, uden at der er noget belæg for, at de stemmer".

Den svenske havarikommission slog efter forliset fast, at det var en afrevet bovport, der var årsag til tragedien. Det har dog længe været et mysterium, hvordan passagerfærgen kunne synke på under en time.

/ritzau/TT