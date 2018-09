Journalister kræver åbenhed om EU-parlamentarikeres lommepenge

EU-Domstolen afgør tirsdag, om europaparlamentarikere fremover skal offentliggøre deres månedlige udgifter.

Tirsdag afgør EU-Domstolen, om der skal være mere gennemsigtighed med de omtrent 33.000 kroner, som medlemmer af Europa-Parlamentet modtager månedligt til diverse udgifter i tillæg til deres løn.

Pengene skal dække ekstra udgifter til rejser, kontorartikler, daglige måltider med videre. Men der er intet krav om kvitteringer eller bilag for udgifterne. Der er heller ikke noget krav om tilbagebetaling af ubrugte midler.

Derfor kan parlamentarikerne i teorien beholde tillægget for dem selv, på trods af at pengene er beregnet til udgifter.

Sagen er rejst af en række journalister, der kommer fra samtlige EU-lande, som forgæves har søgt om aktindsigt i, hvordan europaparlamentarikerne bruger deres tillæg.

Domstolen skal afgøre, om parlamentets afvisning af aktindsigterne er berettiget.

En talsperson for journalisterne bag initiativet mener, at information om parlamentarikernes brug af offentlige midler bør være offentlig tilgængelig.

- De er ansat af folket, og folket er berettiget til at vide, hvordan offentlige ressourcer bliver brugt, siger talsperson Nataša Pirc Musar ifølge The Irish Examiner.

I 2009 afslørede Daily Telegraph et omfattende misbrug af midlerne hos flere britiske medlemmer af Europa-Parlamentet.

For nylig har det været til afstemning i Europa-Parlamentet, om det skulle være et krav at fremlægge dokumentation for sine udgifter. En stor del stemte for, men i sidste ende gik forslaget ikke igennem.

Den beslutning er europaparlamentariker Margrete Auken (SF) ikke tilfreds med. Hun sidder i gruppen De Grønne, hvor de går ind for mere åbenhed. De offentliggør gerne relevante bilag for deres udgifter.

- Det er noget skidt, at det ikke blev gjort obligatorisk.

- I vores gruppe har vi for lang tid siden vedtaget, at når vores mandat udløber, så betaler vi de penge, vi ikke har brugt, tilbage, siger Margrete Auken.

Det er estimeret, at omtrent 40 millioner euro - svarende til cirka 300 millioner kroner - af Europa-Parlamentets årlige budget går til parlamentarikeres udgifter.

/ritzau/