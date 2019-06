Journalistforbund: Nye domstolsregler er et demokratisk problem

Journalister i Sverige skal have papir og blyant frem, hvis de i fremtiden vil dække retssager.

Fra på mandag bliver det forbudt at anvende elektronisk udstyr i svenske retssale, når nye domstolsregler træder i kraft.

Det kan påvirke journalisters arbejde negativt og indskrænke hensynet til offentlighedens interesse, mener det svenske journalistforbund.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

- Offentligheden har ret til at få at vide, hvad der sker i en retssag, og journalisternes job er at rapportere direkte fra retten. Derfor mener vi ikke, at der skal være et forbud mod elektronisk udstyr, hverken for journalister eller for offentligheden, udtaler formand for Journalistforbundet Ulrika Hyllert.

Det er forbudt at optage lyd i en retssag, men mange journalister har i dag deres computere med i retssalen, når en sag skal dækkes.

Herfra kan der både tages noter til senere, men eksempelvis også blogges direkte fra retten, så læsere på den anden side kan følge direkte med.

Det skal nu være slut. I stedet skal journalisterne finde papir og blyant frem, hvis de vil arbejde fra retten.

Ifølge Charlotte Driving, der er chefjurist i Domstolsverket, kan der gøres undtagelser. Men det vil i så fald være op til den enkelte dommer at beslutte.

Og det er "et stort demokratisk problem", mener Ulrika Hyllert.

I praksis kan det betyde, at der bliver stor forskel på journalisternes frihed til at arbejde, afhængigt af hvilken dommer der er på arbejde den pågældende dag, påpeger forbundsformanden.

Men Charlotte Driving ser ikke noget problem i, at der kan ske undtagelser.

Foruden forbuddet mod elektronisk udstyr vil straffen for at fotografere i retssalene også blive skærpet med de nye regler.

/ritzau/