Ifølge valgstedsmålinger står det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna til at få hver femte stemme.

Jubel hos Sverigedemokraterna - står til at vinde højrefløjen

Sverigedemokraterna (SD) står ifølge valgstedsmålinger til at blive det næststørste parti i Sverige med omkring en femtedel af stemmerne.

Derfor præges det indvandrerkritiske partis valgaften søndag af jubel og glæde, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Det vil være virkelig glædeligt, hvis vi lander et resultatet, hvor vi bliver det største højreparti, siger partisekretær for SD Richard Jomshof.

Han peger dog også på, at det er vigtigt, hvem der i sidste ende får regeringsmagten.

- Vi vil også have en ny regering, siger han videre.

Valgstedsmålinger fra de to tv-kanaler TV4 og SVT giver flertal til centrum-venstre. Statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna fortsætter dermed sandsynligvis på posten.

Som ventet er det blevet et meget tæt valg mellem de to blokke i svensk politik. Men i begge valgstedsmålinger får den røde blok - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet og Miljöpartiet - flertal.

Sverigedemokraterna, der har Jimmie Åkesson i spidsen, får ifølge målingerne omkring 20 procent af stemmerne, og står dermed til at overhale det konservative parti Moderaterna, der går tilbage.

Står målingerne til troende, når stemmerne er talt op, skal partiet træde ind i en helt ny rolle ved efterfølgende forhandlinger, fortæller partisekretær Richard Jomshof.

- Vi kommer til at have medlemmer, vælgere og støtter, der vil forvente et helt andet slutresultat i en sådan forhandling, end hvis vi var mindre end Moderaterna, siger han og tilføjer:

- Det indebærer også - hvis vi havner i en sådan forhandling - at både moderater og kristdemokrater forstår det. Vi kan ikke gå ind i sådan en forhandling og få meget lidt ud af det.

I en kort tale før valgstederne lukkede, takkede partiets leder, Jimmie Åkesson, partiets frivillige.

- Noget er sket. Da jeg holdt min sommertale i Sölvesborg den 13. august, lå vi på 16 procent i målingerne. Siden er der sket noget, sagde han.

En usædvanlig stor andel af vælgerne - næsten 40 procent - har denne gang stemt på et andet parti end ved sidste riksdagsvalg, viser valgstedsmålingen fra SVT.

Det gælder dog ikke for Sverigedemokraterna, som har formået at fastholde 86 procent af sine vælgere. Derudover har SD tiltrukket vælgere fra især Moderaterna og Socialdemokraterna.

