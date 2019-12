Julekort fra Kina bliver stoppet efter håndskrevet nødråb

Britiske Tesco indstiller salg af julekort fra fabrik i Kina, efter at pige opdager besked fra fængselsfange.

Den britiske dagligvaregigant Tesco har sat produktionen af julekort fra en fabrik i Kina på pause.

Årsagen er, at en seksårig pige i et julekort har opdaget en besked, som lader til at være et råb om hjælp fra en tvangsarbejder.

Det skriver avisen The Sunday Times.

Da pigen forrige weekend åbnede julekortet, der var påtrykt en kattekilling med en nissehue på, var der med store bogstaver skrevet en besked på indersiden:

- Vi er udenlandske fanger i fængslet Shanghai Qingpu i Kina. Vi tvinges mod vores vilje til at arbejde. Vi beder om hjælp til at kontakte en menneskerettighedsorganisation.

En talsperson for Tesco beskriver budskabet som chokerende og oplyser, at selskabet foruden at indstille produktionen har trukket julekortene tilbage fra sine butikker, mens sagen bliver undersøgt.

Ifølge Tesco blev fabrikken i Kina så sent som i november inspiceret, uden at der blev fundet tegn på brug af tvangsarbejdere.

- Vi afskyr brugen af fængselsarbejde og ville aldrig tillade det i vores forsyningskæde. Hvis der bliver fundet bevis på det, vil leverandøren blive udelukket for evigt, siger talspersonen.

I den håndskrevne tekst i julekortet opfordres modtageren også til at kontakte en person ved navn Peter Humphrey.

Da den seksårige piges far opsporede manden, viste det sig at være en tidligere journalist, som i 2014 blev fængslet i Kina og sad indespærret i Qingpu, indtil han året efter blev deporteret.

Humphrey kontaktede nogle tidligere indsatte, som bekræftede, at udenlandske fanger havde pakket julekort for Tesco. Derefter skrev han artiklen for The Sunday Times.

Julekort til velgørende formål er populære i Storbritannien. Tesco oplyser, at kæden donerer over to millioner kroner årligt til velgørenhedsorganisationer fra sit salg af julekort.

/ritzau/AFP