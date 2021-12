Julen lægger dæmper på norske smittetal

Smittetallene i Norge er faldet markant, siden at landet i midten af december satte rekord med over 6000 smittede på én dag.

Det seneste døgn er der således blevet opdaget 2214 nye smittede, viser tal fra den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI).

Espen Rostrup Nakstad, der er vicedirektør for FHI, ser "tydelige tegn på, at en juleeffekt har lagt en dæmper på smittetallene".

Han forklarer til den norske avis VG, at færre nordmænd lader sig teste for coronavirus over julen. Det skyldes, at den regelmæssige test på arbejdspladsen og i skolen er langt mindre i ferien.

Derfor mener han også, at der kan være et højt mørketal.

- Ingen ved, hvor store mørketallene egentlig er, men baseret på registrerede indlæggelser og smittetal i lande, der tester mere end os, anslår FHI, at omkring 50 procent af alle tilfælde bliver opdaget i Norge, skriver Nakstad i en mail til VG.

Den norske sundhedsdirektør, Bjørn Guldvog, peger ifølge NRK også på, at nye restriktioner - såsom mundbindskrav og sociale begrænsninger - i begyndelsen af december kan have medført de lavere smittetal.

Men han vurderer også, at der kan være et stort mørketal i forbindelse med færre test.

- Det er glædeligt, at smittetallene er faldende, men vi må lige tage det med et gran salt, siger Bjørn Guldvog.

Ligesom i Danmark har et af de store temaer i Norge været, at der i de seneste uger har manglet test.

Lørdag sagde Bjørn Guldvog, at Norge har bestilt nok kviktest hjem til, at alle borgere kan lade sig teste en gang om ugen i slutningen af januar og i februar.

Guldvog siger også, at smitten med omikronvarianten hurtig kan vende coronasituationen i landet.

- Det kan være, at vi nu får en stigning med omikronsmitte trods restriktionerne. Vi må se tiden an, siger han ifølge NRK.

/ritzau/