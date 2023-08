Juli var rekordvarm i både luften og til havs

Tallene efterlod ikke meget tvivl, men nu er det også bekræftet: Juli blev den varmeste måned, der nogensinde er målt.

Det oplyser Copernicus, der er EU's klimatjeneste, i en pressemeddelelse.

Og det var ikke den eneste voldsomme vejrrekord, der blev sat. Også de globale havtemperaturer var rekordhøje.

- Disse rekorder har frygtelige konsekvenser for både mennesker og planeten, der udsættes for hyppigere og mere intense ekstreme begivenheder, siger tjenestens vicedirektør, Samantha Burgess.

Den globale gennemsnitstemperatur var i juli 0,33 grader celsius varmere end den hidtil varmeste måned - juli 2019.

Den estimeres at have været omkring 1,5 grader varmere end gennemsnittet for 1850-1900. Perioden bruges som sammenligning i global klimapolitik.

Det skyldes, at den industrielle revolution - og dermed den menneskelige udledning af drivhusgasser - tog fart.

I 2015 aftalte verdens lande i Paris, at temperaturen helst ikke skulle være steget mere end 1,5 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2100.

At vi allerede ser den stigning på én måned, betyder dog ikke, at Parisaftalen er brudt, da det skal være over en længere periode.

- Selv om det kun er midlertidigt, viser det nødvendigheden af en ambitiøs indsats for at reducere den globale udledning af drivhusgasser, som er hovedårsagen bag rekorderne, siger Samantha Burgess.

Starten af 2023 har været 0,43 grader celsius varmere end gennemsnittet for 1991-2020. Perioden er kun slået af starten på 2016 og 2020.

Rekorden ser dog ud til at stå for fald. Resten af 2023 ventes nemlig at være et relativt varmt år. Det skyldes det naturligt forekomne vejrfænomen El Niño, der er med til at hæve temperaturen.

Ikke nok med at den globale temperatur var rekordhøj i juli måned.

Det var også vådere end normalt i store dele af Nordeuropa, mens det var tørrere end normalt i Middelhavsområdet.

Her har hedebølger hærget. Og det har der også været i vandet flere steder. Det betød, at den globale havtemperatur var 0,51 grader celsius over snittet for 1991-2020.

Copernicus' resultater er baseret på milliarder af målinger fra satellitter, skibe, fly og vejrstationer over hele verden.

/ritzau/