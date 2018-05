Julia Skripal håber at vende hjem til Rusland efter giftsag

Mens Storbritannien beskylder Rusland for at forgifte Julia Skripal og far, drømmer hun om at vende hjem.

Julia Skripal drømmer om at vende hjem til Rusland på "længere sigt", afslører den 33-årige kvinde, der sammen med sin far blev forgiftet i den engelske by Salisbury 4. marts.

Det fortæller Skripal, som er russisk statsborger, eksklusivt til nyhedsbureauet Reuters, som ifølge aftalen ikke måtte stille hende spørgsmål.

Storbritannien beskylder Rusland for at forsøge at forgifte den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og datteren Julia med nervegiften Novichok.

- Jeg kom til Storbritannien 3. marts for at besøge min far. Det har jeg tidligere gjort med jævne mellemrum. Efter 20 dage i koma vågnede jeg til nyheden om, at jeg var blevet forgiftet, siger Julia Skripal.

Det var efter den dramatiske hændelse på en bænk i den sydengelske domkirkeby usikkert, om Julia Skripal og Sergej Skripal ville overleve. De er i dag begge ved bevidsthed.

Hun blev udskrevet fra hospitalet 9. april, mens faren først blev udskrevet i fredags. Begge er fortsat i behandling, og datteren siger, at hendes "liv er blevet vendt på hovedet".

- Jeg tager en dag ad gangen, og jeg vil hjælpe min far med at komme helt til hægterne igen. På længere sigt håber jeg at kunne vende hjem til mit land, siger Julia Skripal.

Hun fortæller, at hun fortsat har svært ved at forlige sig med det faktum, at de begge blev forgiftet.

- Vi er så heldige, at vi stadig er i live. Vores rekonvalescens har været langtrukken og ekstremt smertefuld, fortæller hun.

Den russiske kvinde understreger, at hun er meget taknemmelig over den behandling, som hun fik på hospitalet i Salisbury.

Hun siger også, at hun er taknemmelig for de tilbud om støtte, som hun har fået fra den russiske ambassade. Men i øjeblikket ønsker hun at klare sig selv.

Over for Reuters understreger kvinden, som er under den britiske stats beskyttelse, og hvis opholdssted er hemmeligt, at hun taler på egne vegne.

/ritzau/Reuters