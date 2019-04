Julian Assange står til maksimalt fem års fængsel i USA

Hele Assanges anklageskrift vil blive offentliggjort senere torsdag.

WikiLeaks-stifter Julian Assange står ifølge USA's justitsministerium til maksimalt fem års fængsel for at have forsøgt at hacke sig ind i en regeringscomputer. Det oplyser ministeriet i en erklæring.

Julian Assange blev anholdt torsdag formiddag på Ecuadors ambassade i London af britisk politi. Politiet har oplyst, at anholdelsen skete efter anmodning fra USA.

Assange er australsk statsborger. Han har opholdt sig på ambassaden siden 2012 i frygt for at blive udleveret til USA.

/ritzau/Reuters