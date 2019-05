Juncker advarer højrepopulister mod at stemme på kaos

I dag indledes valget til EU-Parlamentet i Holland og Storbritannien, og kommissionsformanden har en advarsel.

Går man med en "højreekstrem" stemme i maven, bør man ifølge formanden for EU-Kommissionen tænke sig om en ekstra gang.

Specielt når man står i stemmeboksen til EU-valget, der indledes torsdag i Storbritannien og Holland. I Danmark stemmes søndag.

- Den person, som stemmer på det ekstreme højre, bør spørge sig selv: Hvad betyder det, hvis jeg stemmer, som jeg gør nu? Så vil han nemt forstå, at det vil betyde kaos, siger Jean-Claude Juncker i et interview med Ritzau.

Den Europæiske Union er mere end et kompromis. Det er en stribe overbevisninger, man deler, mener EU-chefen.

- Alle mod alle. Vi har oplevet århundreder, hvor lande har bekriget hinanden. Hvis alle siger: Mit land er mit land, min mening er min mening, mine idéer er de eneste rigtige, så ender det i totalt kaos, siger han.

I Storbritannien står Brexit Party med den erfarne EU-modstander Nigel Farage i spidsen til at blive det markant største parti med rundt regnet hver tredje stemme.

Farage kæmper for at få skilsmissen med EU gennemført, som et britisk flertal stemte for ved en folkeafstemning i 2016.

Andre steder i Europa er EU-kritikerne gået sammen.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, og den franske nationalist Marine Le Pen fra National Samling har et erklæret mål om at bekæmpe EU indefra. Det har Dansk Folkeparti tilsluttet sig.

De seneste målinger viser ikke umiddelbart en ny jordskredssejr til de EU-kritiske kræfter, som allerede i 2014 blev solidt repræsenteret i EU-Parlamentet.

- Det er svært at kæmpe imod de forenklinger, som populister og tåbelige ekstreme nationalister fører i europæiske og nationale debatter.

- Den eneste måde, man kan bekæmpe populisme, er at sige præcis det modsatte af, hvad de siger, når det er sandt. Og det er det meget ofte, siger Juncker.

Formanden for EU-Kommissionen, som er blevet stemplet "føderalist" af kritikere, er ikke modstander af nationernes selvbestemmelse og særpræg.

- Jeg har intet imod patriotisme. Jeg har aldrig, siden jeg var 16 år, troet på, at konceptet om Europas forenede stater var det bedste.

- For folk bryder sig ikke om det. Svenskerne gør ikke. Danskerne gør ikke. Selv luxembourgerne vil ikke have det sådan.

Vinder skeptikerne i EU yderligere terræn, kan det "lamme beslutningsprocessen", vurderer tænketanken European Council on Foreign Relations i en rapport.

På europæisk plan viser de seneste målinger markant tilbagegang for parlamentets to største grupper, konservative EPP og den socialdemokratiske S D.

/ritzau/