Juncker: EU parat til at indføre told på varer fra USA

Det er en dårlig dag for verdenshandlen, siger EU's handelskommissær efter USA's beslutning om ny told.

EU vil svare igen og indføre told på en række amerikanske varer.

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, efter USA's beslutning om at indføre told på europæisk stål og aluminium fra fredag.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Juncker.

Han siger, at EU ikke kan undlade at reagere på den amerikanske straftold.

- Det er ren og skær protektionisme, siger Juncker om de nye toldsatser.

- Vi vil forsvare Unionens interesser i fuld overensstemmelse med international handelsret, siger han.

Juncker bebuder torsdag eftermiddag et svar fra EU "inden for de kommende timer".

EU vil samtidig gå til verdenshandelsorganisationen WTO for at klage over USA's nye told på 25 procent på stål og ti procent på aluminium.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, siger, at "i dag er en dårlig dag for verdenshandlen".

- Dette er ikke måden at gøre forretninger på. Og især ikke blandt langvarige partnere, venner og allierede, siger hun.

Cecilia Malmström siger, at det europæiske svar vil være "proportionalt og i overensstemmelse med WTO-reglerne".

EU har hele tiden krævet at blive permanent og betingelsesløst undtaget fra den nye amerikanske told på stål og aluminium.

De nye toldsatser blev oprindelig varslet af USA's præsident, Donald Trump, 1. marts. Siden er EU blevet midlertidigt undtaget to gange.

Men torsdag slår USA til og indfører fra fredag tolden mod EU, Canada og Mexico.

Tolden skal især ramme kinesisk dumping på det amerikanske marked, men den har længe truet med også at udløse en handelskrig mellem EU og USA.

På et topmøde i Sofia i forrige uge blev EU-landene enige om at tilbyde USA forhandlinger om bedre gensidig adgang til hinandens markeder.

Det tilbud gjaldt dog kun, hvis USA ville fritage EU permanent for den nye told.

Juncker siger, at EU hele tiden har været villig til at diskutere, hvordan samhandlen mellem EU og USA kan forbedres.

- Men vi har også gjort det klart, at EU ikke vil forhandle under trusler, siger Juncker.

