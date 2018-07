Juncker: EU27-landene står last og brast med Irland

EU vil ikke acceptere, at striden om fremtidens grænse mellem Irland og Nordirland udskydes, siger Juncker.

De 27 lande, der fortsætter i EU, står last og brast med Irland i forhandlingerne om den britiske exit fra EU.

Det er meldingen fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, før den splittede britiske regering fredag sætter sig sammen for at blive enig om sin brexit-strategi.

- Vi er alle irere, siger Juncker i en debat i Europa-Parlamentet om sidste uges EU-topmøde.

Fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland har udviklet sig til den største knast i forhandlingerne om den britiske exit.

Ingen ønsker en såkaldt hård grænse med kontroller på den irske grænse af frygt for, at det kan sætte den nordirske fredsproces på spil.

Men den britiske premierminister, Theresa May, vil heller ikke have nogen grænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

Indtil nu har ingen forslag kunnet løse den gordiske knude, der er opstået, fordi Storbritannien også vil ud af EU's toldunion.

Den britiske regering vil efter sit møde på fredag fremlægge en hvidbog om vejen videre frem i forhandlingerne. Og det ser EU frem til.

- Vi har ventet i månedsvis på hvidbogen fra Downing Street 10, og vi vil analysere den ud fra indholdet, siger Juncker.

- Men jeg vil gerne sige, at vi ikke vil acceptere, at det irske spørgsmål bliver isoleret, så det ender med at blive det eneste, der ikke er løst ved afslutningen på forhandlingerne, siger han.

Forhandlingerne om den britiske exit har stået bomstille i månedsvis, mens den britiske regering skændes internt om kursen.

På et topmøde i sidste uge opfordrede de 27 andre EU-lande alle til at forberede sig endnu mere på, at det hele kan ende uden nogen aftale.

EU-præsident Donald Tusk efterlyser også brugbare britiske forslag til en løsning på fremtidens forhold på den irske grænse.

- Jo før vi får præcise britiske forslag om den irske grænse, jo bedre er chancen for at blive færdig med brexit-forhandlingerne i år, siger Tusk i Europa-Parlamentet.

Storbritannien forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat. Det er om blot ni måneder.

/ritzau/