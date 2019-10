Juncker ser visse positive fremskridt i britisk udspil

EU-Kommissionens formand udtrykker først og fremmest bekymring omkring Londons foreslåede toldregime.

Formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, siger, at der fortsat er "problematiske punkter" i Storbritanniens nye brexitudspil.

Juncker udtrykker først og fremmest bekymring om Londons foreslåede toldregime, der har til formål at undgå kontrol ved grænsen mellem det britiskstyrede Nordirland og EU-medlemslandet Irland.

Men Juncker siger, at der er "positive fremskridt" i det britiske forslag. Han meddeler, at EU's forhandlere nu "vil undersøge den fremlagte lovtekst objektivt".

Det britiske forslag skal erstatte den såkaldte irske bagstopper, der blev aftalt mellem den tidligere britiske regering og EU.

Den betød, at Storbritannien - og herunder Nordirland - ville blive i EU's handels- og toldunion, hvis der ikke blev fundet en anden løsning på grænseproblematikken.

Boris Johnsons nye forslag siger dog, at Nordirland ikke skal være en del af EU's toldunion efter en overgangsperiode.

- Vi foreslår, at alle toldprocesser ... skal ske elektronisk med et meget lille behov for fysiske kontroller, hedder det i forslaget.

Jean-Claude Juncker har i en telefonsamtale med Johnson budt velkomment, at den britiske premierminister "udviser vilje til at fremme forhandlingerne" inden et EU-topmøde senere på måneden.

- Juncker anerkender positive fremskridt - navnlig med hensyn til, at alle varer følger EU's regler og med hensyn til kontrol af varer, som kommer til Nordirland fra Storbritannien.

/ritzau/Reuters