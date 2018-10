Junckers højre hånd vil lede EU-Kommissionen

Hollænderen Frans Timmermans fortæller, at han er kandidat til EU-topjob, når Jean-Claude Juncker stopper.

En 57-årig hollænder kan blive den næste formand for EU-Kommissionen.

Frans Timmermans, der i øjeblikket er første næstformand for EU-organet og kommissær for retsstatsprincippet, har onsdag offentliggjort sit kandidatur. Først over for avisen Financial Times og senere ved et arrangement i sin hjemby.

Den tidligere hollandske udenrigsminister er ifølge Financial Times favorit til at blive socialdemokratisk kandidat til at erstatte den nuværende kommissionsformand, Jean-Claude Juncker. Han stopper på posten næste år.

Timmermans siger, at han vil sikre, at EU kæmper imod "hensynsløse banker", "isolationistiske amerikanere" og "aggressive kinesere". Timmermans taler en stribe sprog, herunder tysk, engelsk, fransk, italiensk og russisk.

Han går efter jobbet, fordi han vil være i stand til at fortælle sine børn, at han "gjorde sit bedste" på et tidspunkt, hvor EU var udfordret.

- "Hvor var du? Du havde alle disse idéer, og du fortalte os altid, hvor vigtig Europa var. Men hvor var du, da det gjaldt?" Det spørgsmål er jeg nødt til at kunne svare på, siger Frans Timmermans til Financial Times.

I valget til posten som formand for EU-Kommissionen har Europa-Parlamentet lagt op til, at det sker via den omstridte spidskandidatproces, som også blev benyttet i 2014.

Det foregår ved, at hver politisk gruppe i parlamentet udpeger en spidskandidat før valget. Det kan ske via interne valgprocesser.

EU-landene vælger på den baggrund en kommissionsformand under "hensyntagen til resultatet" af valget. I Europa-Parlamentet kræver grupperne, at det bliver en af deres kandidater, der får topposten.

Hver politisk gruppe vil i løbet af det kommende halve år vælge en spidskandidat.

Indtil videre har Timmermans kun én udfordrer i bestræbelserne på at blive socialdemokraternes spidskandidat. Det er den slovakiske kommissær, Maros Sefcovic.

