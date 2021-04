Juntaens aftale med Asean

* Medlemslande i Asean er på et topmøde blevet enige om en aftale på fem punkter med militærjuntaen i Myanmar.

* Det første punkt er, at volden i Myanmar skal stoppes. Der har været voldelige protester i landet i længere tid, hvor militæret har slået hårdt ned på protester imod militærkuppet.

* Det andet punkt er, at der skal skabes en fredelig dialog imellem juntaen og landets aktivister.

* Det tredje punkt er, at der skal være en mægler fra Asean til stede i skikkelse af en særlig udsending.

* Det fjerde er, at Myanmars militærjunta skal sikre, at der kan komme nødhjælp til landet, som er hårdt presset efter flere måneders strejke imod militærjuntaen.

* Det femte og sidste punkt, som parterne kunne blive enige om, er, at juntaen skal tillade et besøg fra en delegation fra Asean i Myanmar.

* Den Nationale Samlingsregering (NUG), er en gruppe af politikere, aktivister og medlemmer af etniske mindretal, der er gået sammen om at skabe en skyggeregering i modstand til juntaen. De var positivt stemte over for aftalen.

Kilde: dpa, Reuters.

