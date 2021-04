Juraeksperter: Hvid betjent får svært ved at omstøde drabsdom

Derek Chauvins advokater skal give besked i løbet af 60 dage, hvis de vil anke dom mod tidligere betjent.

Hvis den tidligere betjent Derek Chauvin anker sin dom for drabet på George Floyd, så er hans chancer for at få dommen omstødt ganske små.

Det vurderer en række juraeksperter.

Et enigt nævningeting kendte tirsdag den tidligere betjent skyldig i alle sagens tre anklagepunkter, hvoraf det mest alvorlige drejede sig om drab.

Derek Chauvin risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen vil finde sted om cirka to måneder.

Men Chauvin og hans advokater vil formentlig forsøge at omstøde dommen med argumenter om, at sagens nævninge var påvirket af den massive mediedækning, samt af at Floyds familie blev tildelt millioner i et civilt søgsmål kort før retssagen.

Allerede inden retssagen mod Chauvin for alvor gik i gang protesterede hans advokat Eric Nelson mod, at myndighederne i Minneapolis gik med til at betale 27 millioner dollar til George Floyds familie som del af et civilt søgsmål.

Det skete, mens juryen var ved at blive udvalgt, hvilket ifølge Nelson ikke kunne undgå at påvirke de kommende nævninge.

Hans anmodning om at få udsat retssagen blev dog afvist af dommer Peter Cahill 19. marts.

Ifølge John Baker, der er professor i strafferet ved St. Cloud State University, vil en appel heromkring dog næppe komme nogle vegne.

- Jeg tror ikke, at han (Chauvin, red.) vil få succes med dette. Du får brug for deciderede beviser. Nævninge, der siger, at de blev påvirkede. Du kan ikke bare spekulere.

Det ventes også, at Chauvins advokater vil pege på dommerens beslutning om at holde retssagen i Minneapolis som grund til at omstøde dommen.

Forsvarsadvokaterne har tidligere argumenteret for, at det ville være umuligt at finde et upartisk nævningeting i byen, der oplevede massive protester i kølvandet på George Floyds død.

Det kræver dog, at Chauvins advokater kan bevise, at dommer Peter Cahill har misbrugt sin dømmekraft eller lavet klare og urimelige fejl, hvilket "næsten altid" er en "uoverkommelig" opgave.

Det siger forsvarsadvokat i Minnesota Paul Applebaum.

Joseph Friedberg, der også er forsvarsadvokat i Minnesota, tilføjer, at en appeldomstol næppe vil omstøde en dom på grund af en sags mediedækning.

Chauvins advokater skal give besked i løbet af 60 dage, hvis de planlægger at anke. Derefter har de flere måneder til at forberede en ny sag.

/ritzau/Reuters