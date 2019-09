Juraprofessor fører første runde af tunesisk valg

Ved første valgstedsmåling fører Kais Saied, der er professor. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Den tunesiske præsidentkandidat Kais Saied meddeler, at valgstedsmålinger viser, at han fører i den første runde i præsidentvalget søndag aften.

Det skriver Reuters, der citerer tunesisk radio.

- Min sejr bringer ansvar med sig for at ændre frustration til håb. Det er et nyt skridt i tunesisk historie, siger den 61-årige kandidat ifølge bureauet.

Den konservative Saied, der er professor i forfatningsret, var forholdsvis ukendt inden valget, men har været fremtrædende i de seneste måneder.

Nyhedsbureauet AP skriver også, at analyseinstituttet Sigma Conseil peger på Saied som fører af valgets første runde.

Der var i alt 26 personer på stemmesedlen søndag.

Valget skulle egentlig have været afholdt 17. november, men det blev fremskyndet, efter at den tidligere præsident Beji Caid Essebsi døde i juni.

De arabiske oprør blev indledt i 2011 i Tunesien, og det er det eneste land, hvor folkets krav om demokrati er blevet indfriet i området.

Essebsi kom til magten i 2014 - tre år efter Det Arabiske Forår - og var landets første demokratisk valgte præsident.

/ritzau/