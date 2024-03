Jurij forlod den russiske hær og flygtede gennem en sneklædt skov til Finland: Jeg risikerede at dø. Men det var den rette beslutning

27-årige Jurij vendte ryggen til den russiske hær og gik under jorden i mere end et år. En februardag sagde han farvel til sin hustru, pakkede en rygsæk og flygtede over grænsen til Finland