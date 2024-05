Jury er nået frem til afgørelse i sag mod Trump om tys-tys-penge

Juryen er nået frem til en afgørelse i sagen mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump om såkaldte tys-tys-penge.

Det skriver nyhedsbureauet AFP torsdag aften dansk tid.

Ifølge det amerikanske medie CNN har juryen dog bedt om yderligere 30 minutter til at udfylde dokumenterne om afgørelsen.

Den tidligere præsident er tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar - cirka 900.000 kroner - til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun og Trump skulle have haft i 2006.

En jury på 12 personer har taget stilling til, om Trump er skyldig i tiltalen.

For at Trump kan dømmes i sagen, skal alle 12 være enige.

Donald Trump har mulighed for at anke, hvis han bliver dømt skyldig.

Skulle alle nævninger i juryen blive enige om at frikende Donald Trump, kan anklageren også anke.

Retssagen mod Donald Trump er den første retssag mod en tidligere amerikansk præsident.

Trump blev valgt til embedet i 2016 og overtog det i 2017. Han sad på posten indtil januar 2021, efter at han ikke blev genvalgt ved valget i november 2020.

