Justitsminister: Hverken Obama eller Biden skal efterforskes

Barack Obama og Joe Biden har ikke begået noget kriminelt under præsidentvalget i 2016, mener justitsminister.

USA's justitsminister, William Barr, forventer ikke en retlig efterforskning af hverken ekspræsident Barack Obama eller tidligere vicepræsident Joe Biden.

- Baseret på de oplysninger, jeg har i dag, forventer jeg ikke, at det vil føre til nogen retlig efterforskning, siger han mandag aften dansk tid.

Meldingen kommer, efter at Trump og andre republikanerne har påstået, at Obama og Biden forsøgte at fabrikere beviser imod Trump, der skulle vise, at Trump handlede i samarbejde med Rusland for at vinde præsidentvalget i 2016.

Trump har skrevet på Twitter, at Senatet skal indkalde Obama til at vidne.

De seneste dage har der lydt anklager begge veje mellem den siddende præsident og den tidligere præsident.

I en onlinetale til dimitterende studenter på universiteter og gymnasier lørdag kom der en sjælden kritik fra Obama rettet mod Trump.

- Denne pandemi har revet gardinet til side og vist, at de folk, der har ansvaret, ikke ved, hvad de har med at gøre, sagde Obama, dog uden decideret at nævne Trumps navn.

/ritzau/AFP