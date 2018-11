Justitsminister vil undersøge egen habilitet i Mueller-sag

Justitsministeriet skal undersøge, hvorvidt Matthew Whitaker skal erklæres inhabil i Rusland-undersøgelse.

USA's fungerende justitsminister, Matthew Whitaker, vil have topembedsmænd i justitsministeriet til at undersøge, hvorvidt han er inhabil i sagen om specialanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

Det oplyser talskvinde i ministeriet Kerri Kupec ifølge nyhedsbureauet AP.

Whitaker overtog embedet fra Jeff Sessions 7. november. Inden da var han stabschef for Sessions.

Den nye justitsminister betragtes vidt og bredt som loyal over for Donald Trump og har længe været åbenmundet kritiker af Rusland-undersøgelsen.

Før han blev ansat som stabschef, luftede han i et debatindlæg på CNN's nettjeneste idéer om, hvordan justitsministeren kan begrænse Robert Muellers undersøgelse.

Flere juridiske eksperter har stillet spørgsmålstegn ved, om han derfor kan erklæres inhabil i forhold til at være øverste autoritet over Muellers undersøgelse, som er på vej ind i sin afsluttende fase, skriver nyhedsbureauet Reuters og AP.

Det skal topembedsmændene i justitsministeriet nu undersøge.

Den netop afgåede justitsminister, Jeff Sessions, vakte USA's præsident Donald Trumps vrede, da han i 2017 erklærede sig inhabil i undersøgelsen.

I stedet igangsatte vicejustitsminister Rod Rosenstein undersøgelsen og udpegede den tidligere FBI-chef Robert Mueller til at lede den.

Hverken Trump eller Matthew Whitaker kan fyre Robert Mueller.

Til gengæld kan Whitaker underminere undersøgelsen på flere måder. Han kan blandt andet reducere efterforskningens budget, så Mueller ikke har nogen medarbejdere eller fremskynde deadline for undersøgelsens afslutning, så der ikke er tid til bevisindsamling.

Fyringen af Jeff Sessions har udløst frygt for, at Muellers undersøgelse af Trump-kampagnens eventuelle forbindelse til Rusland under valgkampen i 2016 vil blive lukket.

Den republikanske senator Susan Collins har blandt andet bedt Senatet om at vedtage en lov, der kan beskytte specialanklagerens undersøgelse.

/ritzau/