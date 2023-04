Justitsministerium anker texansk forbud mod abortpille

En føderal dommer i byen Amarillo i delstaten Texas har fredag midlertidigt sat en stopper for de amerikanske myndigheders godkendelse af en pille til medicinsk abort.

Kendelsen anses som en sejr for abortmodstandere, men den træder ikke i kraft før om en uge.

Det amerikanske justitsministerium har kort efter offentliggørelsen anket kendelsen.

Men dommer Matthew Kacsmaryk, der blev udpeget af den forhenværende præsident Donald Trump, er sikker i sin sag.

I kendelsen skriver han, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA, i sin godkendelse af lægemidlet har ignoreret risikoen, som ifølge ham er forbundet med mifepriston.

- Det er ikke hver dag, at retten sår tvivl om FDA's beslutninger. Men i dette tilfælde har FDA tilsidesat sine oprigtige helbredsbekymringer, skriver Matthew Kacsmaryk.

FDA sagde i januar, at den amerikanske regering for første gang ville tillade salget af mifepriston i apoteker mod recept.

Lægemidlet var allerede delvist tilgængeligt, men kun i udvalgte apoteker og klinikker.

Det er godkendt til at fremtvinge abort inden for de første ti uger af en graviditet.

Det bruges i sammenhæng med lægemidlet misoprostol og står for mere end halvdelen af alle aborter i USA.

Det var fire anti-abortgrupper, som i november sagsøgte FDA og beskyldte myndigheden for at have brugt en fejlbarlig proces, da mifepriston i år 2000 blev godkendt.

Selv siger Joe Bidens regering, at lægemidlets godkendelse er velunderbygget af videnskaben.

Ved at rejse sagen i netop Amarillo var sagsøgerne sikre på at blive stillet foran Matthew Kacsmaryk, der er en konservativ, tidligere kristen aktivist.

Ngo'en Planned Parenthood, som kæmper for abortrettigheder og mindre restriktiv seksualundervisning i USA, kalder kendelsen for dybt skadelig.

- Kendelsen er en krænkelse og blotlægger udnyttelsen af vores retssystem til at begrænse abort landet over, siger præsident og administrerende direktør i Planned Parenthood Alexis McGill Johnson i en pressemeddelelse.

