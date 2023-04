Justitsministerium udfordrer blokering af abortpille

USA's justitsministerium forsøger at blokere en dommers beslutning om at trække godkendelsen af abortpillen mifepriston tilbage.

I en indgivelse afleveret ved et ankenævn mandag kalder justitsministeriet dommerens kendelse for "særdeles uberettiget".

Det kommer, efter at en føderal dommer fredag trak godkendelsen af lægemidlet tilbage.

Ved sin kendelse berøver dommeren ifølge justitsministeriet patienter for "adgang til denne sikre og effektive behandling".

Artiklen fortsætter under annoncen

Pillen bruges til medicinsk abort i sammenhæng med lægemidlet misoprostol.

Metoden står for mere end halvdelen af alle aborter i USA.

Dommerens kendelse anses som en sejr for amerikanske abortmodstandere.

Men justitsministeriet siger mandag, at kendelsen bør sættes i bero senest 13. april.

Og sådan bør det forblive, indtil alle ankesager - hvis nødvendigt hele vejen til Højesteret - er gjort færdige, mener ministeriet.

Justitsministeriet ankede kendelsen umiddelbart efter dens offentliggørelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA, sagde i januar, at man for første gang ville tillade salget af mifepriston i apoteker mod recept.

Lægemidlet var allerede delvist tilgængeligt, men kun i udvalgte apoteker og på klinikker.

Det er godkendt til at fremtvinge abort inden for de første ti uger af en graviditet.

Fire anti-abortgrupper sagsøgte i november FDA og beskyldte myndigheden for at have gjort brug af en forkert proces, da mifepriston i år 2000 blev godkendt.

/ritzau/Reuters