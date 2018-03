Kåring af Putin sker efter nøje planlagt drejebog

Vladimir Putin vinder morgendagens russiske præsidentvalg, der dermed er forudsigeligt, men bestemt ikke uinteressant. Modkandidaterne er alle blåstemplet af Kreml, og valget afslører de fundamentale forskelle mellem et liberalt og et illiberalt demokrati

De over 109 millioner russiske vælgere kan i morgen sætte deres kryds ved otte kandidater i et præsidentvalg, som alle ved Vladimir Putin vinder. Dermed går Putin i gang med sin fjerde periode som Ruslands præsident og står til i 2024 de facto at have regeret landet i 24 år eller hele dette århundrede.

Forudsigeligheden ved valget er den helt modsatte situation af nervegiftsagen i Storbritannien, som eskalerer dag for dag, og hvor den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, i går anklagede Putin for personligt at have truffet beslutningen om at bruge Novichok mod eksspionen Sergej Skripal, mens russerne bebudede deres egen efterforskning af sagen.