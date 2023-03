Kæmpe asteroide flyver forbi Jorden lørdag aften

En usædvanligt stor asteroide passerer lørdag aften dansk tid himmelrummet mellem Jorden og Månen.

Det er ikke noget særsyn, at en asteroide kommer forbi Jorden. Det sker jævnligt. Men denne asteroide måler 40 gange 70 meter, og asteroider af den størrelse passerer normalt kun Jorden én gang hvert tiende år.

Det oplyser Det Europæiske Rumagentur (ESA) ifølge AFP.

Til sammenligning måler Københavns Domkirke - også kendt som Vor Frue Kirke - cirka 80 meter i længden og 30 meter i bredden. Og Rundetårn, som nok kendes af flere danskere, har en højde på cirka 40 meter.

Asteroiden kommer tilmed relativt tæt på Jorden.

Der er dog ingen grund til at frygte, at den rammer Jorden, forsikrer Richard Moissl, der er afdelingsleder i ESA, over for AFP.

Asteroiden har fået navnet 2023 DZ2. Ifølge rumagenturet passerer den med 175.000 kilometers afstand til Jorden. Det sker klokken 20.49 dansk tid.

Men man skal være hurtig, hvis man skal nå at få øje på den, for den flyver med en hastighed på 28.000 kilometer i timen.

En asteroide er et klippestykke, der kredser om Solen. Hvis et stykke af en asteroide knækker af, kaldes dette en meteor. Af og til styrter meteorer ned og rammer Jordens overflade.

Hvis 2023 DZ2 af uransagelige årsager skulle forlade sin bane og styrte mod Jorden, ville den ifølge AFP kunne "udslette en stor by".

Umiddelbart er den interessant for verdens astronomer. De kommer til at udnytte muligheden for at studere det sjældne fænomen nærmere ved hjælp af radarer og andet udstyr, fortæller Richard Moissl.

Derudover vil ESA gennemtænke, hvordan rumagenturet kan reagere, hvis en lignende asteroide engang i fremtiden sætter kurs mod Jorden.

Når asteroiden flyver videre i solsystemet, bliver det ikke et endegyldigt farvel til 2023 DZ2. Den kommer nemlig forbi Jorden igen i 2026.

